🎥 Jasper Philipsen wint prachtige openingsetappe Baloise Belgium Tour, Van der Poel imponeert onderweg

De openingsrit van de Baloise Belgium Tour is een waar spektakel geworden. Alpecin-Deceuninck domineerde, Jasper Philipsen maakte het werk af.

Een groep van zes renners ging er al snel vandoor in de eerste rit van de Baloise Belgium Tour, in wat op papier een sprintersetappe leek. Maar Alpecin-Deceuninck besliste daar anders over op 88 kilometer van de streep.

Van der Poel, Philipsen en Vermeersch vielen met z'n drieën aan en reden naar de kopgroep toe. Veel voorsprong kregen ze wel niet, op 70 kilometer van de streep was alles weer samen. Maar op 60 kilometer van de streep reed er opnieuw een sterke kopgroep weg.

Van der Poel, Stuyven, De Buyst, Casper Pedersen, Tiller, Bol en nog vijf anderen reden weg uit het peloton. Ook zij kregen weer niet veel voorsprong, op 20 kilometer van de streep reed Stuyven lek en hij waaide dan ook terug naar het peloton.

Dan toch een sprint

Op de laatste beklimming van de dag versnelde Van der Poel nog eens. Enkel Pedersen, Tiller en De Buyst volgden nog. In het peloton versnelde Stuyven nog eens, onder meer Florian Vermeersch en Philipsen volgden.

In de 'gouden kilometer' pakte Van der Poel ook nog 8 belangrijke bonificatieseconden, maar op 2,4 kilometer van de streep werden de vier toch gegrepen. Gianni Vermeersch probeerde het nog, maar hij werd snel ingerekend door onder meer de mannen van Jakobsen.

Alpecin-Deceuninck nam het in de handen in de laatste 500 meter en Jasper Philipsen werd weer perfect afgezet door Van der Poel en Rickaert. Net als afgelopen zondag klopte Philipsen Fabio Jakobsen. Philipsen is ook de eerste leider.

🚴🇧🇪 | Het is heel nipt, maar Jasper Philipsen pakt de zege in de Baloise Belgium Tour. Fabio Jakobsen komt in zijn Europese trui nog heel dicht, maar moet genoegen nemen met plek twee. 🇧🇪💪



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/wLmOQlJHsN — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 14, 2023

