(Ex-)leider Mattias Skjelmose zag vreemd plannetje perfect uitkomen en geeft daar duidelijke verklaring voor

Leider Mattias Skjelmose verloor al na één dag zijn gele leiderstrui in de Ronde van Zwitserland. Maar dat was precies het doel van de Deen.

Mattias Skjelmose veroverde dinsdag de gele leiderstrui in de Ronde van Zwitserland met een knappe ritzege. Maar een dag later is hij die trui dus alweer kwijt aan de Oostenrijker Felix Gall.

Gall viel al op 20 kilometer van de streep aan, Skjelmose gedroeg zich vrij passief in de achtervolging. Maar met een reden dus. "Ik hoopte dat hij de leiderstrui zou overnemen met een klein verschil, en dat is wat er gebeurde", zei hij bij Cycling Pro Net. Gall heeft nu 2 seconden voorsprong op Skjelmose.

"Ik controleerde gewoon, aan een goed tempo. Ik wilde mezelf niet dooddoen door de trui tegen alle kosten te behouden, omdat de rit van donderdag een stuk zwaarder is", verklaarde de Deen zijn tactiek.

Tijd pakken in tijdrit

"Die etappe (van donderdag, nvdr.) gaat beslissend zijn, dus we wilden de trui verliezen aan iemand die minder is dan de tijdrit. Felix is sterk, maar ik kan hem pakken in de tijdrit", zei Skjelmose nog. In de openingstijdrit pakte de Deen op 13 kilometer al een minuut op Gall.

Maar ook Remco Evenepoel staat nog dicht, op 14 seconden van Skjelmose. "Remco houd ik ook in de gaten, hij is een slimme renner. Ik voelde mijn benen wel na de zware rit op woensdag, maar al bij al gaat het goed met me."