Felix Gall imponeert in Zwitserland en slaat dubbelslag, Evenepoel buigt even maar maakt dan zijn belofte waar

In de Ronde van Zwitserland heeft de Oostenrijker Felix Gall een dubbelslag geslagen. Remco Evenepoel kende een moeilijk moment, maar herpakte zich en werd nog tweede.

Na de eerste bergrit op dinsdag, was het opnieuw aan de klimmers op woensdag richting Leukerbad. Een groep van 10 renners, met daarbij Stan Dewulf, koos voor de ontsnapping van de dag.

Ook de Zwitser Gino Mäder kwam nog aansluiten, maar alles werd beslist op de Dorben (19 km aan 4.5%), een klim in meerdere trapjes. Op 22 kilometer van de meet viel Felix Gall al vroeg aan, uit de vroege vlucht deed Dewulf nog wat werk voor zijn kopman.

De Oostenrijker reed al snel een minuut weg van de rest van de klassementsmannen, Evenepoel moest op 15 kilometer van de streep de groep met Skjelmose, Uijtdebroeks, Bilbao en Moniquet laten rijden.

Evenepoel wordt tweede in de sprint

In een van de afdalingen kon Evenepoel wel terugkeren. Romain Bardet ging alleen op zoek naar Gall, maar kreeg even later gezelschap van Kelderman en Bilbao. Leider Skjelmose hield zich opvallend afwezig in de achtervolging op zijn eerste bedreiger Gall.

Gall pakte zijn eerste profoverwinning na een fantastische raid, Skjelmose werkte dan toch in de laatste kilometer. Remco Evenepoel rekende vooraf op zijn sprint en deed dat ook. De wereldkampioen sprintte iedereen uit het wiel en werd tweede. Skjelmose verliest met 2 seconden zijn trui aan Gall.

