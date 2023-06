Remco Evenepoel buigt even, maar eindigt sterk in Zwitserland: wereldkampioen geeft verklaring voor minder moment

Remco Evenepoel moest in de vierde rit van de Ronde van Zwitserland even lossen, maar kon zich goed herpakken. Hij eindigde nog als tweede en staat nog altijd goed voor het eindklassement.

Het slot van de vierde etappe was er een met verschillende keren een kleine afdaling tussen de beklimmingen alsook altijd veranderende stijgingspercentages. "Ik heb moeite met de tempowisselingen", zei de wereldkampioen bij HLN.

Evenepoel stelt dat hij met zijn huidige vorm vooral een constant tempo kan aanhouden en dat dit op dit moment de enige manier is om te overleven in de kopgroep. Daardoor ging het wat minder.

"Het toont dat ik wel een goeie vorm te pakken heb, maar door de muur kan ik niet gaan", stelde de wereldkampioen nog. En dat volgt donderdag nog de koninginnenrit in Zwitserland, waarin drie beklimmingen over de 2000 meter beklommen moeten worden. De top van de laatste beklimming ligt dan op 9,5 kilometer van de streep.

Tijd pakken op Gall in tijdrit

In het klassement staat Evenepoel nu op 16 seconden van de Oostenrijker Felix Gall. "Hem mag ik vooral geen 2 minuten voorsprong geven. Als de voorsprong na de rit van morgen ongeveer gelijk blijft, zal het goed zijn, want zijn tijdrit is minder", stelde Evenepoel.