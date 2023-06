Verrassende Mattias Skjelmose grijpt de macht in Zwitserland en had grote vraagtekens bij aanval Remco Evenepoel

Mattias Skjelmose (22) heeft de macht gegrepen in de Ronde van Zwitserland. De Deen reed weg van onder meer Remco Evenepoel en zijn medevluchter Felix Gall.

Toen Remco Evenepoel op zo'n vijf kilometer van de finish aanviel, volgden de Deen Skjelmose en de Oostenrijker Gall als enige. De twee namen niet over en lieten de wereldkampioen het werk opknappen.

"Ik was niet zeker of ik Remco kon kloppen: hij ging echt snel", zei Skjelmose achteraf. Maar ik was iets meer bezorgd om Felix Gall dan om Remco. Toen Felix aanviel, ging hij echt snel. Ik was niet echt zeker of Remco op dat moment een spelletje speelde, of op de limiet zat", vroeg hij zich af.

Vraagtekens bij klimcapaciteiten

"Maar ik bleef het vertrouwen houden in mezelf, en alles geven wat ik had." Skjelmose pakte zijn eerste zege in de WorldTour en meteen een ferme. "Ik had vooraf grote vraagtekens over mijn klimcapaciteiten. Oké, dit was misschien niet de lastigste rit, maar dit was toch een lange beklimming, en ik deed het echt goed."

Skjelmose neemt de gele leiderstrui nu over van Stefan Küng en heeft een voorsprong van 17 seconden op Evenepoel en 24 op de Spanjaard Ayuso. "Hopelijk kunnen we de trui verdedigen tot de laatste tijdrit en dan is het daarin helemaal aan mij."