Een actieve Wout van Aert en een schade beperkende Evenepoel: UAE-klimmer lost eindelijk torenhoge verwachtingen in

Het was eigenlijk wachten tot dat grote talent van UAE eens uitpakte. Voor Evenepoel was het schade beperken in een koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland waarin ook Wout van Aert zich liet zien.

Van Aert was de eerste die iets ondernam in deze fameuze koninginnenrit. Het was dan al duidelijk: de zwarte trui was zinnens om mee te springen in een ontsnapping. Wanneer een groep van 18 man weggeraakte, was hij er dan ook bij, samen met ander schoon volk als Hirschi, Küng en Higuita. Enkel Haller maakte nadien nog de oversteek.

Het was het einde van een chaotische openingsfase. Versnellingen van Simmons en Rui Costa gooiden vooraan al wat medevluchters overboord. Van Aert ging met hen nog gretig mee, maar een demarrage van Powless was er voor hem te veel aan. Onze landgenoot zou ook in groep 2 laten lopen.

GALL EN AYUSO VALLEN AAN

De klassementsmannen zaten ondertussen niet stil. Leider Gall koos zelf voor het offensief en Ayuso deed er later nog een ferme ruk bovenop. De Spanjaard van UAE kon aan een solo beginnen. Met Evenepoel, Teuns en Uijtdebroeks zaten drie Belgen samen. In het spoor van de favorieten blijven, lukte hen niet. De schade beperken wél.

Ayuso had inmiddels de top bereikt en dan restte hem niets anders meer dan razendvlug naar beneden te duiken. Het was al een verrassing dat hij voor deze rit niet in de top 5 stond, maar nu bewees hij wel uit het goede hout gesneden te zijn.

EVENEPOEL NIET UITGETELD

Een groepje met Gall, Kelderman, Bilbao, Skjelmose en Uran pakte tijd op Evenepoel. Met nog een tijdrit voor de boeg is laatstgenoemde wel zeker nog niet uitgeteld voor de eindzege.