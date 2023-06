Evenepoel en Van Aert 'verpesten' mooie foto met vuistje, maar kunnen er allebei smakelijk om lachen

Remco Evenepoel en Wout van Aert streden in de eerste etappe om de ritzege. Maar ze komen ook goed overeen.

Voor de derde etappe in de Ronde van Zwitserland stonden Evenepoel en Van Aert vooraan het peloton bij de start als dragers van de witte jongerentrui en zwarte puntentrui.

Van Aert en Evenepoel gaven elkaar nog een vuistje, maar zorgen zo voor een fotobomb voor een foto van Daryl Impey en Robert Gesink. De Zuid-Afrikaan maakte er op sociale media nog een grapje over.

"Het is echt jammer dat we een fotobomb hebben gekregen, Robert", schreef Impey. "Dit zou een geweldige foto zijn om later op een dag aan de kinderen te tonen", zei hij nog.

Ook Gesink reageerde nog. "Deze twee legendes maken een mooi frame rondom de foto van ons twee." Van Aert en Evenepoel konden er om lachen en reageerden ook met een lachende emoji.