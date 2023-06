Roodhooft absoluut zeker dat situatie van paar jaar geleden vermeden kan worden, ook Van der Poel heeft er goed oog in

Momenteel is alles peis en vree voor de ploeg van Roodhooft. Met een Van der Poel die zal willen uitpakken in de Tour en ook een Philipsen in vorm, bestaat er toch een mogelijkheid dat beide kopmannen in mekaars vaarwater komen.

Bij Alpecin maakten ze het een paar jaar geleden al mee, toen ze Philipsen én Merlier meenamen naar de Tour. Nu is het wel duidelijk dat Philipsen de man is voor de massasprints. Op de lastigere aankomsten moet er in principe met hem ook wel rekening gehouden worden, terwijl dat ook de etappes zijn voor Mathieu van der Poel.

© photonews

"We kunnen vrij goed inschatten wanneer het wel of niet een etappe is voor Jasper", maakt Christophe Roodhooft zich bij Sporza geen zorgen. De teammanager haalt hiervoor het profiel van de tweede Tourrit aan. "In de finale moeten de renners over de Jaizkibel. We weten dat Mathieu in die etappe kan meedoen voor de ritzege, Jasper niet."

Ook Mathieu van der Poel zelf ziet het wel goedkomen in een der welke rit. "Ik denk dat Jasper en ik goed kunnen communiceren om te zien wie die dag de beste is. We komen goed overeen. Er zijn genoeg kansen op ritzeges, we zullen dat eerlijk verdelen. Jasper heeft aangegeven dat hij voor de groene trui gaat en ik wil daar ook bij helpen."