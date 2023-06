Rotsmassa zorgt voor zware opschudding: organisatie Ronde van Zwitserland grijpt meteen drastisch in

Opnieuw opschudding in de Ronde van Zwitserland, letterlijk en figuurlijk. De organisatie moest een beslissing nemen nadat plots een rotsmassa naar beneden kwam en dat is inmiddels ook gebeurd.

Plaats van het gebeuren is het dorp Brienz/Binzauls. Het komt wel niet helemaal als een verrassing: vorige maand werden de bewoners reeds geëvacueerd vanwege een dreigende rotsmassa. Op een livestream is nu gezien hoe de rotsmassa naar beneden is gekomen en het dorp maar op een haar na heeft gemist.

Er is logischerwijs wel schade vastgesteld op de plek waar dat deel van de rotsmassa beland is. Er is voorbije nacht dan ook 'fase blauw' afgekondigd. Dat betekent dat niemand nog Brienz/Binzauls mocht betreden, wegens te gevaarlijk.

⚠️START 6. ETAPPE IN CHUR⚠️Official Statement of TdS Organisation regarding rock avalanche in Brienz (GR) pic.twitter.com/2aUjo6VCgW — Tour de Suisse (@tds) June 16, 2023

Dit alles heeft dus ook een invloed op de Ronde van Zwitserland. De organisatie heeft laten weten dat de zesde etappe niet in La Punt, maar in Chur van start zal gaan. De start zal ook pas gegeven worden om 12u30, later dan oorspronkelijk voorzien was. De renners zullen dan vertrekken voor een rit die ernstig is ingekort.