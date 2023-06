Wout van Aert over overlijden van Gino Mäder: "Toen wisten we al een beetje hoe laat het was"

Wout van Aert heeft gereageerd op het overlijden van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland. Van Aert verloor tijdens Parijs-Roubaix van 2018 zelf zijn ploegmaat Michael Goolaerts.

Voor het nieuws over het overlijden van Mäder bekend raakte, had Van Aert al weinig zin om te koersen. "De koers gaat door, maar dat is vreemd. Ik weet niet welke keuze de juiste is", zei Van Aert bij Cycling Pro Net.

Op de website van Jumbo-Visma reageerde Van Aert uitgebreider. "Het is ongelofelijk en onbeschrijfelijk. Weliswaar heb ik geen persoonlijke herinneringen aan hem, maar hij was de laatste jaren echt aan de weg aan het timmeren als coureur."

"Het is heel moeilijk om te accepteren dat er een renner uit het peloton komt te overlijden. Bovendien is het onwezenlijk, omdat het je ook doet beseffen dat het iedereen kan overkomen. Gisteren zijn we samen van start gegaan en was er nog niks aan de hand."

We hoopten op geen nieuws is goed nieuws, maar toen de start werd uitgesteld, wisten we al een beetje hoe laat het was.

"Het was vanochtend heel dubbel, omdat de ernst van de situatie pas echt donderdagavond tot mij was doorgedrongen. Toen ik langs het ongeluk passeerde, zag ik enkel de doktersauto staan", zei Van Aert nog.

"Dan ga je daarmee slapen en hoor je vrijdagochtend nog niets. We hoopten op geen nieuws is goed nieuws, maar toen de start werd uitgesteld, wisten we al een beetje hoe laat het was. Dan gaan je gedachten terug naar andere momenten", doelt Van Aert op het overlijden van Goolaerts.