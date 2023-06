🎥 Ook valpartij(en) in ravijn in Slovenië maar deze keer veel minder erge afloop, elders mooi eerbetoon aan Mäder

Laat wat Mäder overkwam een les zijn. De valpartijen blijven ook elders om de hoek loeren. In Slovenië kwam vooral Zana met de schrik vrij. In de Baby Giro bracht de winnaar een mooi eerbetoon aan Mäder.

Ronde van Slovenië

Valpartijen gebeuren niet enkel in Zwitserland. Peña, Fortunato en Zana kwamen allen in dezelfde bocht in een afdaling ten val. Zana geraakte zo in een ravijn terecht, maar landde zacht. Zijn fiets tuimelde verder. De Italiaanse kampioen had het geluk dat Mäder niet kende. Peña knalde zo naar winst, Zana werd nog tweede én nieuwe leider.

🚴🇸🇮  | Ohhh! Zana mist de bocht volledig. Gelukkig lijkt de schade mee te vallen maar hij is de leiding natuurlijk kwijt. 😰😰 #TourofSlovenia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/d5tyZA3ASV — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 17, 2023

Route d'Occitanie

In de Route d'Occitanie was de koninginnenrit aan de beurt en Michael Woods kent het parcours van deze etappe uit zijn hoofd. De Canadees van Israel-Premier Tech was er vorig jaar al de sterkste en kwam met een bisnummer. Woods hield Cristian Rodriguez af met enkele seconden. Het is voor Woods meteen ook een dubbelslag.

Ronde van Colombia

De Ronde van Colombia is inmiddels ook begonnen. Slechts een wedstrijd van 2.2-niveau, maar met Miguel Angel Lopez staat er wel een bekende naam aan de start. Alle ogen zijn dan ook op hem gericht. Met een zege in de proloog van 7,8 kilometer is de renner van Medellin goed begonnen. Lopez klopte ploegmaat Duarte met 17".

Giro Next Gen

De zevende rit in de Giro Next Gen is gewonnen door Jan Christen. De Zwitser wees aan de aankomst met de twee vingers naar de lucht en draagt zijn zege dus op aan zijn landgenoot Gino Mäder. Een mooi eerbetoon. Christen ging in de finale nog op en over Staune-Mittet. Ook Gil Gelders (Soudal Quick-Step) liet zich opmerken.