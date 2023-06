De wereldkampioen wint voor Gino en Van Aert op plek 2: Remco Evenepoel eert overleden renner met mooie solo

Het overlijden van Gino Mäder zindert nog altijd na. Een zege van wereldkampioen Remco Evenepoel is een dag na de dood van Mäder het ultieme eerbetoon aan de Zwitser.

Hoe zwaar het ook was, het peloton trok zich een dag na het overlijden van Gino Mäder weer op gang voor een officiële koersdag. Met drie ploegen die de koers verlieten en her en der nog een enkeling die het voor bekeken hield, was het wel maar een peloton van 113 man meer.

Er was ook niemand die zich onmiddellijk geroepen voelde om over te gaan tot de orde van de dag. De rit werd in wapenstilstand afgehaspeld tot op 25 kilometer van de meet en daar lag de tijdsmeting voor de klassementsmannen. De Ottenberg kwam er vervolgens aan, die was ook best lastig. Op de top was nog zo'n 20 man samen.

DE GASHENDEL VAN REMCO

Remco Evenepoel zat daar nog bij en voelde zich best in zijn sas. Het gashendeltje toch nog eens open trekken, dacht hij met nog 17 kilometer te gaan. Er kwam niet meteen tegenreactie en een kloof vasthouden kan Evenepoel uiteraard wel. Het werd nog een mooie bonus van bijna een minuut voor de man in regenboogkleuren.

In de slotkilometer was er al tijd voor een kusje naar de hemel. Over de streep komen deed winnaar Evenepoel met de hand op het hart en de vinger naar de hemel wijzend. Wout van Aert won bij de achtervolgers nog de sprint voor de tweede plaats.