Iets om iedereen op te beuren en omdat felicitaties aan de orde zijn: 'De Kannibaal' krijgt vele verjaardagswensen

Niet alles in de wielerwereld is triestig. Een opbeurend feit is dat het vandaag de verjaardag is van 'De Kannibaal', oftewel Eddy Merckx.

Op deze 17de juni is Eddy Merckx 78 geworden. Op dezelfde datum in 1945 zag hij het levenslicht en later zou hij uitgroeien tot de beste wielrenner in de geschiedenis van de sport. Van daar ook 'De Kannibaal', één van zijn verschillende bijnamen. Mercxk won namelijk vijf keer de Tour en de Giro, drie keer het WK en nog zo veel meer.

Happy Birthday Eddy Merckx!



78 years ago a true cycling legend was born 🌈 pic.twitter.com/VfaGySL2lP — UCI (@UCI_cycling) June 17, 2023

Bij de UCI waren ze er als de kippen bij om hem een gelukkige verjaardag te wensen. "78 jaar geleden was een echte wielerheld geboren", stelt de wielerinstantie terecht. Ook het Twitteraccount van de Tour de France deelt in de felicitaties, met een foto van Merckx in de gele trui.

🎂Joint-record winner of the Yellow Jersey, and of the most stage wins on le Tour, Eddy Merckx turns 78 today, let's wish him a happy birthday!



🎂Co-recordman du Maillot Jaune, et du plus grand nombre de victoires d'étapes sur le Tour, Eddy Merckx fête aujourd'hui ses 78 ans ! pic.twitter.com/6LZPWXqwLd — Tour de France™ (@LeTour) June 17, 2023

Uit verschillende hoeken zijn er felicitaties gekomen, ook bij Soudal Quick-Step hebben ze aan hem gedacht. De Belgische wielerploeg lijst nog eens wat duizelende cijfers op die benadrukken hoe goed hij was: 3 WK's, 11 grote ronden, 19 Monumenten en maar liefst 525 zeges in totaal. Kortom: de beste wielrenner aller tijden.