Na het emotionele eerbetoon: koersorganisatie en ploeg Mäder nemen elk verschillende maar begrijpelijke beslissing

Met het emotionele eerbetoon van gisteren heeft iedereen - de koersorganisatie, de ploeg van Mäder en al zijn collega's - het laatste gedaan wat ze voor de overleden renner konden doen. De Ronde van Zwitserland gaat door, maar zonder Bahrein Victorious.

Het was logisch om van etappe 6 een geneutraliseerde rit te maken die volledig in het teken van het leven van Gino Mäder zou staan. De vraag was dan: zou de wedstrijd nog verder gezet worden? In het verleden hebben we bij het overlijden van renners gezien dat dat eigenlijk steeds wel het geval was.

Ook deze Ronde van Zwitserland gaat door, heeft de organisatie beslist. Het is in overleg met de familie van Gino Mäder dat tot dit besluit gekomen is. In rit 7 zal een tijdsopname voor het klassement plaatsvinden op 18,8 kilometer van de finish, met wel een gekroonde ritwinnaar aan de meet. De tijdrit gaat door in de gekende wedstrijdmodus.

Er zal dus ook een eindklassement en een eindwinnaar zijn aan het einde van het weekend. Bij de ploeg van Gino Mäder hebben ze dan weer besloten om zich terug te trekken uit de koers. Twee heel verschillende beslissingen zijn dus genomen. Er valt voor elk zeker wat te zeggen.