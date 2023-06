Ook voor Wout van Aert lastig met emoties om te gaan, maar één zaak wilde hij zeker en vast niet: "Dat zou moeilijk zijn"

Zo veel emoties spelen nog: ook voor Wout van Aert is het lastig om daarmee om te gaan. Of er echt sprake van een wedstrijd ging zijn, kon hij voor de start van de zevende rit in de Ronde van Zwitserland niet zeggen.

Van Aert stonder onder meer Cycling Pro Net en L'Équipe te woord over hoe hij het ervaarde. "Het is moeilijk, natuurlijk. Het was gisteren een hele rare dag. Er speelden veel emoties. Alles gaat zo vlug en pas 's avonds besef je wat er gebeurd is."

HET NORMALE LEVEN

Goed dat de koers weer verder gaat? "Ik weet het niet. Het is vreemd om opnieuw met een rugnummer op je rug aan de start te staan, maar er zal nooit een goed moment zijn om het normale leven weer op te pikken. Het zal vandaag zeker het moeilijkst zijn om weer van start te gaan."

"Mijn inziens is het best om ofwel de koers verder te zetten ofwel om ermee te stoppen. Nog een geneutraliseerde rit, dat zou moeilijk zijn. Daar heeft niemand iets aan", neemt Van Aert wel een duidelijk standpunt in.

GEEN VERKEERDE BESLISSINGEN

Officieel krijgen we weer een echte koers. De renners zullen bepalen of dat ook écht het geval zal zijn. "Het is aan iedereen om zijn gevoel te volgen en echt weer volop te koersen of niet. Het zal pas duidelijk zijn tijdens de koers of we een echte wedstrijd krijgen of niet. Er zijn geen verkeerde beslissingen te nemen. Normaal is het een rit die me ligt."