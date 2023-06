Remco Evenepoel komt met duidelijke voorspelling over aard van de koers de dag na het overlijden van Mäder

Een dag na het overlijden van Gino Mäder toch opnieuw koers dus. Ook voor Remco Evenepoel, al is de echte wedstrijdingesteldheid zeker nog niet terug.

Evenepoel passeerde in de mixed zone voor rit 7 in de Ronde van Zwitserland onder meer bij TV2 en L'Équipe. "Er is veel contact geweest tussen de teams en de renners. Iedereen wil dat deze koers zo veilig mogelijk eindigt. We doen het om Gino en de persoon die hij was te eren. En de wens van zijn familie te eren, die wou dat de wedstrijd doorging."

De ronderenner van Soudal Quick-Step tracht zich in hun plaats te stellen. "Dat ik de Giro moest verlaten door Covid-19, is niets in vergelijking met wat Gino heeft meegemaakt. Ik kan me niet voorstellen wat zijn familie doormaakt. Het is vreselijk. Je bent gewoon supertriest als je eraan denkt."

Het zal enige tijd duren om dit te verwerken

Wat gaat er dan precies in het hoofd om? "Je denkt aan wat die val had kunnen voorkomen. Het zal enige tijd duren om dit te verwerken." Kan de knop dan al omgeschakeld worden? "Ik ben klaar om de afstand af te leggen, maar niet om mij goed te positioneren enzo."

Dat zal zo wel zijn bij verschillende van zijn collega's, voorspelde Evenepoel voor de aanvang van de etappe. "Het zal een koers worden met een andere mentaliteit. Het zal niet natuurlijk aanvoelen. Pas morgen zal het een echte koers zijn."