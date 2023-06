Zwakke federatie en beter in andere sporten: Bakelants legt vinger op de wonde voor gebrek aan veiligheid in de koers

Toen Jan Bakelants zelf nog koerste, was de veiligheid in de koers niet optimaal. Daar is inmiddels nog weinig tot niets aan veranderd.

Bakelants is in zijn analyse bij Sporza van oordeel dat het wielrennen veel meer met stelen met de ogen bij andere sporten. "Toen enkele jaren geleden de bolide van Romain Grosjean uitbrandde nadat zijn brandstoftank was gescheurd, ondernam de FIA meteen actie door een commissie op te richten ter preventie van zulke accidenten."

LEENTJEBUUR SPELEN

De Formule 1 kan dus als voorbeeld dienen. Het skiën kan dat dan weer zijn als het gaat over beschermende kledij. "Sinds men daar in de skipakken een soort airbagsysteem heeft toegevoegd, zijn de rugletsels er quasi herleid tot nul. Het wielrennen moet leentjebuur gaan spelen bij zulke sporten en op zoek gaan naar de gulden middenweg."

Als er één instantie boter op het hoofd heeft voor waarom dat nog niet gebeurd is, is het de UCI, stelt Bakelants. "Met een sterke wielerfederatie had men al veel eerder de dingen in een goede richting kunnen duwen, maar ik stel samen met vele anderen vast dat die sterke federatie er niet is, en nooit is geweest."