De Cauwer stelt zich vragen bij beslissing enkele teams en renners in Zwitserland: "Het verhaal is daarom nog niet verwerkt"

Enkele teams en renners besloten om na de dood van Gino Mäder de Ronde van Zwitserland te verlaten en naar huis te gaan. Maar José De Cauwer weet niet of dat wel zo'n goede keuze is.

De Ronde van Zwitserland ging vrijdag door met een korte geneutraliseerde toch van 30 kilometer. Zaterdag besliste het peloton om ook niet echt te koersen, de tijd werd op 25 kilometer van de meet opgenomen, Remco Evenepoel reed nog weg als een eerbetoon voor Mäder.

Enkele teams en individuele renners zijn naar huis vertrokken, maar De Cauwer weet niet of dat wel de juiste keuze was. "Dan ga je naar huis en is het verhaal daarom nog niet verwerkt", zei De Cauwer bij Radio1.

Nog een schok bij thuiskomst

De Cauwer denkt dan ook dat verder doen zoals de rest van het peloton nu doet, beter was geweest. "Ik persoonlijk denk dat om het te verwerken de schok minder is dan wanneer je met alle emoties alleen op een vliegtuig stapt met mensen rondom jou die helemaal niet weten van de zaak. Als je dan thuiskomt, komt er nog een schok."

Dat het team van Gino Mäder zelf, Bahrain-Victorious, naar huis vertrok begrijpt De Cauwer wel. "Dat kan je als ploeg nog opvangen. Maar of het een oplossing is om de wedstrijd te stoppen, dat denk ik niet."



"Ik denk dat het misschien voor alles en nog wat beter is om verder te gaan op de manier zoals ze nu gedaan hebben."