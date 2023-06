Evenepoel grijpt naast rit- en eindzege in Zwitserland: Ayuso pakt ritzege, secondespel om de eindzege

De Ronde van Zwitserland is afgesloten met een tijdrit. Het werd een spel met de seconden om de ritzege én het eindklassement.

Nadat er vrijdag een eerbetoon werd gereden voor Gino Mäder en zaterdag enkel in de laatste 25 kilometer gekoerst werd, ging het er in de laatste etappe wel weer 'normaal' aan toe. Er werd immers gestreden voor de eindzege.

De eerste echte richttijd werd neergezet door Europees kampioen Stefan Bissegger. De Zwitser zette een tijd neer waar velen hun tanden op zouden stuk bijten. Zo ook Wout van Aert, aan de finish was Van Aert net 5 seconden dan Bissegger.

De eerste die dat wel deed was Remco Evenepoel. Bij het eerste tussenpunt was hij een halve seconde sneller, bij het tweede al 16 seconden sneller. Maar Juan Ayuso deed bij het tweede tussenpunt nog 5 seconden beter.

Ayuso pakt ritzege, Skjelmose eindwinnaar

Leider Skjelmose verloor bij het eerste tussenpunt al 19 seconden op Ayuso die 18 seconden achterstand had in het klassement. Maar bij het tweede tussenpunt verkleinde hij die achterstand tot 10 seconden.

Aan de streep was Evenepoel intussen 15 seconden sneller dan Bissegger, maar Ayuso deed er nog 8 seconden af. Skjelmose was uiteindelijk 9 seconden trager dan Ayuso en hield zo 9 seconden over voor de eindwinst in de Ronde van Zwitserland.