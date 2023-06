Leider Skjelmose gaat het Evenepoel niet makkelijk maken in afsluitende tijdrit en ziet meerdere voordelen

Mattias Skjelmose verdedigt in de slottijdrit in de Ronde van Zwitserland een voorsprong van 46 seconden op Remco Evenepoel. De Deen denkt dat het voldoende moet zijn voor eindwinst.

Skjelmose kwam eerst nog eens terug op de etappe van zaterdag, waar het peloton besloot om niet te koersen tot de tijdsaanduiding op 25 kilometer van de streep. De ploeg van leider Skjelmose nam zijn verantwoordelijkheid.

"Ik ben trots dat onze ploeg de toon heeft gezet over hoe de wedstrijd moest verlopen. De andere renners hebben dit de hele etappe gerespecteerd. Ik ben heel trots dat we zoiets hebben kunnen doen", zei hij bij Cycling Pro Net.

Tijdrit

Zondag wordt er wel degelijk gekoerst in Zwitserland, dan staat er een tijdrit van 25,7 kilometer op het programma. Skjelmose verdedigt dus een voorsprong van 46 seconden op Remco Evenepoel.

"Normaal moet ik het wel kunnen afwerken. Maar daar ben ik natuurlijk niet zeker van. Het zal van de benen afhangen. Ik voelde me goed in de proloog en heb veel geoefend op de tijdritfiets. Bovendien ligt het parcours me ook goed. Het doet me denken aan het rondje in de Ronde van Luxemburg, waar ik vorig jaar won", zei de Deen nog.