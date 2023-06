Mathieu van der Poel waarschuwt onder meer Wout van Aert en Tadej Pogacar richting de Tour

Mathieu van der Poel pakte zaterdag stevig uit in de Baloise Belgium Tour. Hij won de koninginnenrit na een solo van 36 kilometer en is helemaal klaar voor de Tour.

"Afgaand op mijn cijfers is dit één van mijn beste prestaties. Ik heb in de Tirreno-Adriatico en in de BinckBank Tour wel eens langer alleen naar de streep gereden, maar deze komt wel in het rijtje met mooiste zeges. Ik ben heel tevreden", zei Van der Poel bij Algemeen Dagblad.

"Ik denk dat ik niet veel beter kan dan dit", waarschuwde de Nederlander de concurrentie voor de Tour. Voor de Tour rijdt Van der Poel enkel nog het Nederlands kampioenschap.

"Ik moet nu richting de Tour nog een beetje rusten en dan word ik normaal gesproken nog iets beter vanwege de hoogtestage die ik heb gedaan. Het verleden leert me dat ik beter word van deze koershardheid. Ik zit op schema", stelde de Nederlander.

Aan de gele trui in de eerste week in het Baskenland wil Van der Poel nog niet te veel denken. "Ik zal sowieso een heel goede dag moeten hebben. Als de lichtgewichten er echt voor gaan, zal ik misschien te kort schieten. Maar je weet nooit hoe het loopt."