Opnieuw Evenepoel vs Van Aert: wie deelt mentale tik uit voor belangrijke afspraak op donderdag?

Wout van Aert en Remco Evenepoel staan in de afsluitende tijdrit in de Ronde van Zwitserland nog eens lijnrecht tegenover elkaar. Een laatste test voor het BK.

In de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland was Remco Evenepoel nog 4 seconden sneller dan Wout van Aert. De Zwitser Stefan Küng was toen nog 6 seconden sneller dan Evenepoel. Maar de Zwitser is er nu niet meer bij na het overlijden van Gino Mäder.

Tussen St. Gallen en Abtwil moeten de renners 25,7 kilometer afgelegen. Met 363 hoogtemeters is het niet het allerzwaarste parcours, maar er zit toch een pittige klim van 1,6 kilometer aan 8,2% gemiddeld in het parcours.

Wout van Aert begint om 15u46 aan zijn tijdrit, Remco Evenepoel start om 16u22. Het wordt voor de twee Belgen een laatste test met het oog op het BK tijdrijden van volgende donderdag in Herzele.

Daar krijgen Evenepoel en Van Aert een parcours van 41,8 kilometer met 356 hoogtemeters. Qua hoogtemeters dus gelijkaardig aan Zwitserland, maar over veel langer parcours. Wie deelt in Zwitserland een mentale tik uit richting het BK?