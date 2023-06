Remco Evenepoel ondanks derde plaats tevreden na Ronde van Zwitserland, maar moet snel de knop weer omdraaien

Remco Evenepoel heeft in de slottijdrit naast de zege gegrepen en moest in de eindstand ook tevreden zijn met de derde plaats. Toch blikt hij tevreden terug.

"Voor de klim was het ook al een heel lastig parcours. Ik ga niet zeggen dat ik te hard van stapel ben gegaan in de start, maar ik heb gewoon geprobeerd wat ik moest doen", zei Evenepoel bij Pickx Sports.

"Het zijn van die dingen waaraan ik voel dat ik niet top ben. Normaal moet ik op die klim kunnen doorduwen en 15 of 20 seconden uitlopen, zoals in de Giro wel het geval was", blikte Evenepoel nog terug op zijn tijdrit.

"Ik kan niet anders dan verwachten dat er jongens in topvorm zijn die in de buurt komen of me zelfs kloppen op dit parcours. Maar ik moet tevreden zijn. Ik word hier dire keer 2de, een keer 4de, ik win een etappe en word 3de in het klassement."

Snel knop omdraaien

Na een emotionele Ronde van Zwitserland en het tragische overlijden van Gino Mäder, kan Evenepoel weer even naar huis. "Ik denk dat iedereen wel even bij zijn familie wil zijn. Al moet ik de knop snel weer omdraaien want donderdag volgt er opnieuw een belangrijke dag tegen weer een heel sterke renner (het BK tijdrijden tegen Wout van Aert, nvdr.).