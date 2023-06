Wout van Aert is de opvolger van Marc Sergeant in Zwitserland én zet alweer unieke reeks neer

Wout van Aert heeft opnieuw een trui mee naar huis genomen. En daarmee zette hij weer een ferme statistiek neer.

Wout van Aert overschreed deze week de kaap van 150 koersdagen zonder opgave. Daarmee doet niemand beter in het actieve wielerpeloton. Zijn laatste opgave dateert van de tijdrit in de Tour in 2019 in Pau, waar Van Aert in een dranghekken reed.

Maar Van Aert nam uit Zwitserland ook de zwarte puntentrui mee naar huis. Na de puntentrui in Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, de Dauphiné en de Tour al zijn vijfde in de WorldTour. Daarmee is hij de eerste renner ooit die dat in die vijf rittenkoersen doet.

Van Aert is ook de eerste Belg sinds Marc Sergeant in 1987 die de puntentrui meeneemt naar huis. Remco Evenepoel was uiteindelijk de dichtste belager van Van Aert en met Quinten Hermans, Stan Dewulf en Cian Uijtdebroeks eindigden er vijf Belgen in de top tien van het puntenklassement in Zwitserland.