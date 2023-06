Misschien nog niet top maar toch al wel ijzersterk: deze verbluffende cijfers zette Remco Evenepoel neer in zijn tijdrit

Vergis u niet: Remco Evenepoel reed zondag een ijzersterke tijdrit. Dat hij misschien nog niet op de top van zijn kunnen zit na zijn opgave in de Giro, verandert daar niets aan.

Dat laatste heeft Evenepoel ook zelf al aangegeven. Het maakt het eigenlijk nog knapper dat hij in de twee tijdritten in de Ronde van Zwitserland beslag legde op een mooie tweede plaats. In de afsluitende tijdrit was enkel Ayuso nog sneller: acht seconden was het verschil.

Dat resultaat kwam er voor Evenepoel uiteraard niet zonder slag of stoot. Velon heeft de cijfers achter zijn prestatie verzameld en die maken duidelijk wat voor een sterke tijdrit het was. De klim van 3,3 kilometer wist hij af te leggen in 6 minuten en 59 seconden.

Another strong time trial by Remco Evenepoel 💪



The Soudal Quick-Step rider narrowly missed out on victory for the Stage 8 time trial at Tour de Suisse 🤏

🇨🇭 #TourdeSuisse2023 pic.twitter.com/lLP0vmm04h — Velon CC (@VelonCC) June 18, 2023

Op deze klim haalde de Belgische tijdritkampioen een maximale snelheid van 49,2 kilometer per uur. Ook de cijfers over zijn vermogen tijdens deze inspanning zijn bekend.