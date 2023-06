Opmerkelijk: eindpodium in de Ronde van Zwitserland bezorgt Remco Evenepoel een primeur

Remco Evenepoel is intussen al aan zijn vijfde jaar bij de profs bezig. De wereldkampioen won als neo-prof meteen de Clásica San Sebastián in 2019 en werd daarmee de jongste renner sinds WO II om een koers op het hoogste niveau te winnen.

Evenepoel won in de jaren daarna nog heel wat koersen en schreef inmiddels al twee keer Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta en het WK op de weg op zijn naam. Maar Evenepoel is intussen 'al' 23 jaar geworden dit jaar.

Dat zorgt ervoor dat er alweer een nieuwe generatie klaar staat van jongere renners. In de Ronde van Zwitserland stond Evenepoel voor het eerst samen op het podium met twee renners die jonger waren dan hem.

De Deense eindwinnaar Mattias Skjelmose (22) is acht maanden jonger dan Evenepoel. De Spanjaard Juan Ayuso (20), die vorig jaar ook al naast Evenepoel stond op het podium in de Vuelta, is bijna 3 jaar jonger dan Evenepoel. Met Cian Uijtdebroeks (20) eindigde er nog een derde renner die jonger is dan Evenepoel in de top tien in Zwitserland.

🔙 In 2019 @EvenepoelRemco became the youngest rider (19 y 190 d) since WWII to win a race now classified as WorldTour (Clasica SS)



👉 Almost 4 years later, for the 1st time in Evenepoels career,



2 riders younger than HIM finished in 1st & 2nd place on the podium (in #TdS2023) pic.twitter.com/r6aDhMosvS