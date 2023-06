Remco Evenepoel zegt nog eens waar het op staat over zijn prestaties in Zwitserland en hoe emotioneel het was

Dat had uiteraard alles te maken met de dood van Gino Mäder en werd de vorige dagen ook regelmatig aangehaald in interviews. Op sociale media blikt Remco Evenepoel nog eens terug op de Ronde van Zwitserland. Op de laatste dag heeft de Belgische tijdritkampioen naar eigen zeggen nog eens alles gegeven.

"Ik ben trots dat ik het podim haal na een moeilijke en emotionele week." Een verwijzing naar zijn derde plek in het eindklassement, de wisselvallige indruk die in de bergritten en uiteraard alle emoties die er na de fatale val van Mäder bij kwamen kijken.

I gave it my everything today and I'm proud to make the podium after a difficult and emotional week.❤️



Time to travel back home now for the Belgian Championships next week! 🇧🇪🐺 pic.twitter.com/AeUiC8ugLe