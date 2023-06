Roodhooft bevestigt straffe uitspraak van Van der Poel en zegt wat er nog te wachten staat voor de Tour

Mathieu van der Poel heeft er een uitstekende week opzitten na de Baloise Belgium Tour. De Nederlander won een rit en pakte ook nog eens de eindzege.

Alpecin-Deceuninck kan tevreden terugblikken op de Baloise Belgium Tour. Mathieu van der Poel won dus een rit en het eindklassement en ook Jasper Philipsen won een rit. De val van Philipsen in de tweede rit bleef gelukkig ook zonder erg.

Met een aanval van 36 kilometer in de koninginnenrit in Durbuy stelde Van der Poel zijn eindzege veilig. Van der Poel zelf noemde het een van zijn beste prestaties qua wattages.

Sportief manager Christoph Roodhooft beaamt dat. "Mathieu is momenteel in heel goede doen. We zien cijfers die we nog niet vaak of misschien zelfs nog nooit gezien hebben", zei Roodhooft bij Wielerflits.

Tour de France

Voor de Tour in Bilbao op 1 juli rijdt Van der Poel komende zondag enkel nog het Nederlands kampioenschap. "Vervolgens is het de bedoeling dat hij uitgerust en fris naar Bilbao afreist. Nu zijn er geen gekke dingen meer nodig."