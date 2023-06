🎥 Nog een stevige strijd voor het eindklassement in de Ronde van Zwitsrland, maar SD Worx toont een knap staaltje teamwork

Marlen Reusser heeft de Ronde van Zwitserland gewonnen. In de slotetappe deed Katarzyna Niewiadoma nog een ultieme gooi naar de eindzege, maar dankzij stevig teamwork stak Reusser de eindzege op zak. De ritwinst was voor ploeggenote Niamh Fisher-Black.

De slotetappe in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen speelde zich net als een dag eerder in kanton van Sankt-Gallen af. De start en aankomst lagen in Ebnat-Kappel en onderweg lagen 4 officiële beklimmingen, waarvan ze de klim net buiten Ebnat-Kappel 3 keer moesten doen. De laatste top lag op 11 km van de streep. In totaal was de rit bijna 101 km lang.

Julie Van De Velde was een van de 1e aanvallers van de dag. Uiteindelijk was ze de aanstookster van een vroege vlucht van 9 rensters. Ook Valerie Demey was later komen aansluiten. De kopgroep kreeg zo'n 2 minuten voorsprong en op de zwaarste klim van de dag, de Hemberg, verbrokkelde die volledig. Van De Velde en Eglantine Rayer bleven alleen over.

PERFECTE PLOEGTACTIEK

Halfweg kwam er vanuit het peloton een tegenaanval. Katarzyna Niewiadoma, Tiffany Cromwell en Niamh Fisher-Black gingen op zoek naar het kopduo. Niewiadoma deed een ultieme gooi om alsnog de eindzege te pakken en Cromwell deed het voorbereidende werk voor haar kopvrouw.

Niewiadoma nam over en samen met Fisher-Black (ploeggenote van leidster Marlen Reusser) die niet overnam, reed ze naar het kopduo. De Poolse hield in de kop van de wedstrijd ook er de gang in en uiteindelijk moesten Van De Velde en Rayer de rol lossen.

In het peloton leidde SD Worx van Reusser de achtervolging. Demi Vollering hield het tempo hoog en nadien ging Reusser zelf op zoek naar de kop van de koers. Zo stelde de Zwitserse haar eindzege in Zwitserland veilig. De ritzege was voor Fisher-Black. Ze won voor de leeggestreden Niewiadoma.