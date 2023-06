Collega-renner zag het fatale ongeluk van Gino Mäder van kortbij: "Meteen gestopt en de hulpdiensten verwittigd"

Quinn Simmons was getuige bij de fatale val van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland. Zo schreef hij op Instagram.

Tijdens de 5e rit van de Ronde van Zwitserland sloeg voor Gino Mäder het noodlot toe. In de finale viel hij tijdens de afdaling van de Albulapas in het ravijn. Hij moest gereanimeerd worden en overleed een dag later in het ziekenhuis.

Quinn Simmons zat op de 1e rij toen het gebeurde. "Ik reed achter hem toen Mäder viel", schreef de Amerikaan op Instagram. "Ik stopte meteen en alarmeerde meteen de hulpdiensten."

Ook Simmons is na het overlijden van Mäder aangeslagen: "Ik voel me na zijn tragische dood verslagen en zit met mijn gedachten bij zijn familie, geliefden en ploeggenoten. Gino was een voorbeeld voor ons allemaal en we zullen hem zo goed mogelijk eren."