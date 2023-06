Intermarché-Circus-Wanty heeft er een nationale tijdrittitel bij

Rein Taaramäe heeft zijn nationale tijdrittitel verlengd. De Est was al voor de 7e keer de snelste.

Een week voor de Tour de France zijn er traditioneel de kampioenschappen. In Estland stonden de nationale tijdritten op het programma.

Bij de mannen was er één grote topfavoriet en dat was Rein Taaramäe. De renner van Intermarché-Circus-Wanty maakte zijn favorietenrol waar en blies de tegenstand weg. Na 36,5 km was hij 1'55" sneller dan Gleb Karpenko en 2'00" sneller dan Norman Vahtra.

Voor Taaramäe is het zijn 7e nationale tijdrittitel uit zijn carrière. Het is ook al zijn 3e op rij. Ook in de wegrit werd hij al 2 keer de kampioen van zijn land. Hij won in 2009 en 2013.

Bij de vrouwen mocht ook een Belgische ploeg juichen. Laura Lizette Sander van AG Insurance-NXTG U23 was na 18,5 km 24 seconden sneller dan Elisabeth Ebras. Nele Ohmann vervolledigde het podium. Voor Sander is het haar 1e titel.