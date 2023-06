Moet Arnaud De Lie de Vuelta rijden? Het team is duidelijk

Zou Arnaud De Lie dit jaar de Vuelta rijden? Lotto Dstny heeft bij Het Laatste Nieuws nog eens bevestigd dat dat niet aan de orde is.

Door zijn val in de Vierdaagse van Duinkerke was het programma van Arnaud De Lie enorm verstoord. Het moest aangepast worden en zijn eerstvolgende koersen zijn zondag het BK in Izegem en de Tour de Wallonië (22-26 juli).

In het begin van het seizoen was er gezegd geweest om dit jaar nog geen grote rondes te rijden, maar zijn val zorgde er misschien wel voor dat dat idee veranderde. Misschien behoort de Vuelta wel tot de mogelijkheden. Al denken ze daar bij Lotto Dstny anders over.

"Na die val moeten we daar per se niet op terugkomen", aldus sportief manager Kurt Van De Wouwer bij Het Laatste Nieuws. "De Vuelta is niet aan de orde."

Het EK zou wel zo goed als zeker zijn. Dat speelt zich op 24 september in en rond de VAM-berg in Drenthe af. "Daar wil De Lie graag een doel van maken", besloot Van De Wouwer.