Starttijden BK tijdrijden: ontdek hier wanneer Remco Evenepoel en Wout Van Aert eraan beginnen

Donderdag staat het BK tijdrijden in Herzele op het menu. Het lijkt een clash tussen titelverdediger Remco Evenepoel en Wout Van Aert te worden. Ontdek hier de starttijden van de 2 tenoren en de andere deelnemers.

Het parcours in Herzele is 41,6 km lang en is vlak. Het bestaat uit 2 ronden van 20,8 km en telt 3 tussenpunten. Die tussenpunten zijn er na 10,7 km, 20,8 km en 31,5 km.

Titelverdediger Remco Evenepoel en Wout Van Aert zijn de grootste favorieten om de tijdrittitel te nemen. Yves Lampaert, Victor Campenaerts en Thomas De Gendt zijn er deze keer niet bij. Rune Herregodts en Ilan Van Wilder zijn dan weer wel van de partij. In totaal worden 23 renners aan de start verwacht.

© photonews