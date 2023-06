Tadej Pogacar ziet Belgisch duo dichterbij sluipen, Mathieu van der Poel profiteert na zijn eindzege in de Baloise Belgium Tour

Tadej Pogacar voert nog steeds de UCI-ranking aan, maar ziet Remco Evenepoel en Wout Van Aert weer dichterbij sluipen. Mathieu van der Poel is dankzij zijn eindzege in de Baloise Belgium Tour 2 plaatsen gestegen.

Sinds Luik-Bastenaken-Luik kwam Tadej Pogacar niet meer in actie. Toch is hij sindsdien onbedreigd de nummer 1 op de UCI-ranking. Hij had lange tijd een grote voorsprong en na de Ronde van Zwitserland is die nog altijd comfortabel. Ook al verloor hij punten. Zijn voorsprong is nog altijd zo'n 1000 punten.

Achter de Sloveen verdienden Remco Evenepoel en Wout Van Aert wel punten en zo sloop het Belgische duo korterbij. Daarnaast werd het verschil tussen de 2 wat groter. De 3e plaats voor Evenepoel in het eindklassement in Zwitserland zit daar veel voor tussen.

Verder in de top 10 steeg Mathieu van der Poel 2 plaatsen. Dankzij zijn ritzege en eindzege in de Baloise Belgium Tour steeg hij naar plaats 7. Dat was onder meer ten koste van Jasper Philipsen die naar plaats 8 zakte. Philipsen is de 3e Belg in de top 10.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 6462,86 punten

2. Remco Evenepoel: 5475,21 punten

3. Wout Van Aert: 4957 punten

4. Jonas Vingegaard: 3787,57 punten

5. Primoz Roglic: 3276,5 punten

6. Mads Pedersen: 3206,14 punten

7. Mathieu van der Poel: 3119,67 punten

8. Jasper Philipsen: 3053 punten

9. Joao Almeida: 2826,5 punten

10. Mattias Jensen: 2685,14 punten

© photonews

UAE staat nog steeds aan de leiding in het ploegenklassement. Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers vervolledigen de top 3. Soudal Quick-Step sprong naar de 4e plaats en ook Alpecin-Deceuninck en Lotto Dstny staan nog steeds in de top 10. Intermarché-Circus-Wanty vinden we op plaats 12.