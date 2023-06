Wout Poels reageert emotioneel op het overlijden van ploegmaat Gino Mäder: "Dan komt het wel binnen"

Wout Poels is in een podcast teruggekomen op het overlijden van Gino Mäder. Naast een ploegmaat verloor Mäder ook een goede vriend.

In totaal waren Wout Poels en Gino Mäder 2,5 jaar ploegmaats bij Bahrain Victorious. Ze kwamen goed overeen en deelden regelmatig samen de kamer tijdens een koers. "Afgelopen winter kwam hij samen met zijn vriendin en hondje bij ons in Monaco trainen", vertelde Poels in de podcast In het Wiel van Algemeen Dagblad.

"Ik heb er geen slecht woord voor over", ging Poels verder. "Hij had altijd een glimlach. Ook had ik er een enorme klik mee en keken we vaak samen Formule 1. Dat heb je niet met iedereen binnen een ploeg, maar met hem wel."

Ook werd Poels emotioneel. "Dat hij er niet meer is, kan ik nog steeds niet zo goed vatten. Het is gewoon klaar en dat komt wel binnen. Vorige week appte hij me nog, om te vragen hoe het met mij ging. Dan kijk je die berichtjes terug en dan lees je z’n laatste: 'Komt wel goed. Hopelijk zie ik je snel op de koers.' Normaal zou hij ook naar de Tour gaan en dan (slikt) zie je hem niet meer. Dit komt echt binnen."

Poels reed tijdens het fatale moment in de Ronde van Slovenië. Hij kon naar huis gaan, maar koos ervoor om in koers te blijven: "We kregen allemaal de keuze, maar ik vond het wel fijn om nog even met de jongens door te gaan en om over de situatie te praten. Thuis is het helemaal anders. Nu kon ik m’n ei kwijt. Tijdens de minuut stilte had ik het wel lastig. Het was echt zwaar, maar ik kon wel de knop omzetten."