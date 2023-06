Intermarché-Circus-Wanty moet nog puzzelen voor de Tour de France: 2 Belgen in de lappenmand

Kobe Goossens en Rune Herregodts zullen voor Intermarché-Circus-Wanty de Tour de France niet rijden. Hun voorbereiding werd verstoord en in samenspraak met het team werd dan beslist om richting de Vuelta op te bouwen.

Zowel Kobe Goossens als Rune Herregodts zaten in de voorselectie voor de Tour de France. Goossens zou Louis Meintjes moeten bijstaan en zou ook op etappes najagen. Herregodts toonde dan weer zijn goede vorm in de Dauphiné.

Maar beide renners zitten ondertussen in de lappenmand. Goossens liep in de Ronde van Romandië een infectie op. Hij is daar nog steeds herstellende van en moest zijn rentree eerder al uitstellen. Herregodts heeft dan weer problemen om vlot te recupereren.

In samenspraak met het team werd dan maar beslist dat Goossens en Herregodts de Tour niet zullen rijden. Beide zullen de nodige rust nemen en nadien opnieuw opbouwen. De Vuelta is het nieuwe doel voor beide renners. Herregodts zal donderdag eerst nog aan het BK tijdrijden deelnemen en zondag zal hij ook de wegrit rijden.