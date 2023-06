Organisator spreekt zich duidelijk uit over de hoop om Remco Evenepoel alsnog aan de start te krijgen

Het volkslied dat weerklinkt voor een zege van Remco Evenepoel in de Vuelta: komt er zo'n moment dit jaar opnieuw aan. Het is nog altijd niet helemaal duidelijk of Evenepoel de Vuelta gaat rijden.

Na de opgave van Remco Evenepoel in de Giro was Patrick Lefevere er als de kippen bij om te verklaren dat er geen deelname aan de Tour of de Vuelta zou volgen dit jaar. Volgens de laatste berichten staat de deur toch weer op een kier om de zege van vorig jaar in de Vuelta te verdedigen.

GOEDE HOOP

Dat moet organisator Javier Guillén als muziek in de oren klinken. "We zijn er momenteel niet van op de hoogte dat Remco naar de Vuelta zou komen. Maar we hebben ook nog niet alle informatie. We hebben er dus nog goede hoop op dat hij naar de Vuelta komt", zegt Guillén aan Eurosport.

Evenepoel boekte in 2022 zijn eerste eindwinst in een grote ronde op Spaanse bodem, met een voorsprong van 2'02" op Enric Mas. Als hij besluit voor een tweede zege op rij te gaan, zal hij het moeten opnemen tegen Giro-winnaar Roglic. Guillén bedankte de Sloveen alvast voor zijn deelname en hoopt ook om Ayuso aan de start te krijgen.