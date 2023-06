Remco Evenepoel maakt iemand heel erg blij met cadeau: "Geweldig"

Geluk zit soms in de eenvoudige dingen. Remco Evenepoel deelde in zijn ploeg een cadeautje uit dat wel heel erg gelukkig maakt.

Dat blijkt alvast uit een tweet van Phil Lowe, persmedewerker bij Soudal Quick-Step. In een kort filmpje laat de Brit zien hoe een tas koffie wordt gevuld, maar het is niet de eerste de beste tas. Het is een grotendeels witte tas, met dan wel horizontaal die mooie regenboogkleuren op.

Met boven deze kleuren in het zwart geschreven: Wollongong 2022. Dat zijn uiteraard verwijzingen naar de door Evenepoel behaalde wereldtitel in Australië vorig jaar, waar hij zijn ploeg en heel België mee in vevoering bracht. Denk maar aan die viering op de Grote Markt in Brussel.

Phil Lowe, een Brit die overigens in België woont, is alleszins in de wolken: "Een geweldig cadeau van Remco Evenepoel!"