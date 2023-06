Serge Pauwels geeft aan wie voor het BK tijdrijden in het voordeel is: "Maar ik wil niemand als topfavoriet vooruitschuiven"

Remco Evenepoel en Wout Van Aert zijn de topfavorieten op het BK tijdrijden. Het zal allicht op details aankomen en mogelijk speelt ook het parcours mee. Serge Pauwels gaf aan dat dat parcours wel eens in het voordeel van Van Aert kan spelen.

Donderdag is er in Herzele de clash tussen Remco Evenepoel en Wout Van Aert. Dan gaat het BK tijdrijden door. 2 ronden van 20,8 km, goed voor 41,6 km, zullen bepalen wie de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden wordt. Evenepoel is de titelverdediger, terwijl Van Aert in het verleden al 2 keer de tijdrittitel pakte.

Het parcours zou wel eens een rol kunnen spelen. "De omloop in Herzele is uitdagend", vertelde Serge Pauwels, development coach bij Belgian Cycling, aan Sporza. "De weersomstandigheden kunnen zeker meespelen, want ze voorspellen regen."

Is het parcours dan in het voordeel van een van de topfavorieten? "De meer technische omloop is misschien een beetje in het voordeel van Van Aert, maar of dat de doorslag zal geven is een open vraag. Alleszins wil ik geen van beide als topfavoriet vooruitschuiven", besloot Pauwels.