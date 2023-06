'Superman' gaat volop verder met zijn fameuze onemanshow en zit na eerste aankomst bergop nu al aan vier stuks

Ook van een echte onemanshow kan echt wel genoten worden. In elk geval is het zo dat 'Superman', oftewel Miguel Angel Lopez, er met kop en schouders bovenuit steekt in de Ronde van Colombia.

Hoewel dat maar een wedstrijd van 2.2-niveau is, tekent Miguel Angel Lopez bij zijn ploeg Medellin in zijn thuisland wel present. Lopez staat vooral als klimmer gekend, maar was reeds de beste in de proloog en in twee sprintersritten. In de enige andere etappe tot dusver stelde de 29-jarige renner het met een tweede plaats.

Dan kon je al raden hoe het zou aflopen wanneer het nu echt bergop zou gaan. Dat gebeurde in de vierde etappe van Ibagué naar Alto de la Linea, een rit van 119,4 kilometer. Op de slotbeklimming reed Lopez zoals verwacht weg van de rest.

LOPEZ BIJNA 2 MINUTEN VOOR

Uitgezonderd de Spanjaard Oscar Sevilla zijn het allemaal Colombianen die de dienst uitmaken in de debatten. Zo werd Mendez tweede op 34 seconden van Lopez en eindigde Contreras derde in de rit op 51 seconden. Diezelfde Contreras staat het dichtst bij Lopez in het klassement: met 1'45" is het een comfortabele kloof voor de leider.