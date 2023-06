Van Aert vs Evenepoel, maar nog zo veel meer: deze details dient u zeker ook te weten over het BK tijdrijden

Wout van Aert vs Remco Evenepoel op het BK tijdrijden: elke liefhebber gaat er met veel plezier klaar voor zitten. Ofwel voor de buis, ofwel langs de kant van het parcours.

Toch is het duel tussen deze grote namen niet het enige wat het BK tijdrijden te bieden heeft. Wat dan nog? Wel, donderdag gaan in Herzele om 13u de Elite 2 van start, de elite zonder contract. Een uur later is het dan aan de dames elite. Deze twee categorieën zullen een parcours afwerken van 20,8 kilometer.

Vanaf 15u15 is het dan aan de heren elite, die liefst 41,8 kilometer zullen rijden. Het is dus een BK voor de mannen van de lange afstand. Van Aert en Evenepoel kunnen dat zeker aan. Met Campenaerts, Lampaert en De Gendt zijn er nog Belgen die een stevige tijdrit kunnen rijden, maar zij doen niet mee. De strijd om plek 3 ligt dus open.

VLAK PARCOURS

Zeker ook interessant om in de gaten te houden. Het is niet dat renners die aardig bergop kunnen rijden hierbij een voordeel hebben. Het is immers een vlak parcours. Bij de Elite 2 zijn Jari Verstraeten en Guillaume Seye de laatsten die vertrekken. Bij de dames zijn dat Feebe Jooris en Lote Kopecky, bij de mannen Van Aert en Evenepoel.

Er wordt donderdag regen voorspeld, het is dus opletten voor valpartijen op een eventueel glad wegdek die ook de uitslag mee kunnen bepalen. Na afloop van de tijdrit van de heren elite hoeft het feest voor de wielerfans nog niet afgelopen te zijn. DJ Daddy Cool en Willy Sommers zorgen nog tot in de late uurtjes voor het muzikale aspect.