"We willen de veiligste koers ter wereld zijn": organisatie E3 Saxo Classic wil nog extra veiligheidsmaatregelen nemen

Veiligheid in de koers is na de fatale val van Gino Mäder opnieuw brandend actueel. De E3 Saxo Classic die qua veiligheid altijd al een pionier is geweest, wil voor de volgende editie nog meer maatregelen nemen. "We willen de veiligste koers ter wereld zijn", klinkt het.

3 jaar geleden begon de E3 Saxo Classic met Boplan samen te werken. Dat bedrijf ontwikkelde heel wat veiligheidsmateriaal voor de koers. Denk maar aan de boarding aan de finish, stootkussens voor verkeerseilanden, verkeersborden en de ‘safety totems’, de gigantische waarschuwingskegels met pijlen, licht- en geluidssignalen die renners moet wijzen op wegversmallingen en middengeleiders.

Gino Mäder kwam in een afdaling zwaar ten val en voor de volgende editie wil de E3 ook extra op die afdalingen inzetten. "Natuurlijk hebben we in België geen cols, maar in onze koers hebben we toch 17 hellingen. Dat zijn dus toch 17 afdalingen", vertelde Jacques Coussens van de organisatie van de E3 aan Het Laatste Nieuws.

EXTRA AMBULANCE

"Daar rijden de renners ook 80 km per uur en daar zitten ook gevaarlijke bochten in", ging Coussens verder. "Als we een manier kunnen vinden om de gevaarlijkste passages beter aan te geven of te beveiligen, zou dat weer een mooie stap zijn. Momenteel zitten we nog in een conceptuele fase."

Ook wil Coussens een extra ambulance in de koers: "Nu is er al één, maar die is in principe enkel voor de renners. Ik zou graag hebben dat het verplicht wordt om een 2e ambulance voor het publiek mee te sturen. Helaas gebeuren er ook aanrijdingen met fans en het leven van een supporter is even waardevol als het leven van een renner."