Zelfs zelfde waarden als Evenepoel zijn niet zaligmakend: Cian Uijtdebroeks gaat grootste werkpunt volop aanpakken

Cian Uijtdebroeks toont zijn potentieel, maar is niet blind voor zijn werkpunt. Waar Remco Evenepoel zo gespeciliseerd aan is, daar moet Uijtdebroeks net aan sleutelen: aerodynamica tijdens de tijdritten.

Zijn coach John Wakefield ziet in hem een potentiële Tourwinnaar. Cian Uijtdebroeks weet dat hij dan nog beter moet worden in het tijdrijden. Vooral zijn tijdritpositie zal onder handen genomen worden, geeft het jonge talent aan in HLN. "Het wordt een project van een paar jaar om dat 100% op punt te krijgen."

"De niet onaardige tijdritten die ik bij de jeugd reed zijn relatief", onderstreept de 20-jarige Belg. "Daar maakte ik het verschil op kracht en hoge vermogens. Bij de profs kan ik niet langer 'spelen'. Ik mag nog dezelfde waarden laten optekenen als pakweg Remco Evenepoel, door mijn mindere aerodynamica kom ik trager vooruit."

MOTOR AANWEZIG

Al kunnen er ook bepaalde wapens in de strijd gegooid worden. "De motor is zeker aanwezig. Vraag is: hoe kan ik meer 'aero' worden en dat kleine molentje inruilen voor een groter verzet en lagere cadans, waardoor ik automatisch meer meters maak."