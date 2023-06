🎥 BEKIJK: Remco Evenepoel ziet Belgische titel én podiumplaats door zijn handen glippen na snelle val

Het BK tijdrijden is op een sisser afgelopen voor Remco Evenepoel. De uittredende kampioen kwam al snel ten val.

Geen tweede opeenvolgende Belgische titel in het tijdrijden voor Remco Evenepoel. Maar na amper drie minuten kwam Evenepoel al ten val. En weg was het duel met Wout van Aert.

Evenepoel was echter wel gestart met een regenband, maar het mocht dus niet baten. Evenepoel schoof in de gracht en mocht de titel al snel vergeten. Na 10 kilometer had hij al een achterstand van een minuut op Wout van Aert.

Ook een podiumplaats was zo weg voor Evenepoel, want ook Segaert en Herregodts reden sterk. Evenepoel eindigde uiteindelijk als vierde, op 1'21" van Wout van Aert.