'Arabische grootmacht toont verregaande interesse voor overname van ploeg van Wout van Aert'

In het voetbal is Saoedi-Arabië tegenwoordig hot. Maar ook het wielrennen wordt er steeds meer ontdekt en er zou nu interesse zijn voor Jumbo-Visma.

Supermarktketen Jumbo wil zich terugtrekken uit het wielrennen en dus moet de ploeg op zoek naar een andere sponsor. Ten laatste tegen eind 2024 moet ploegbaas Richard Plugge een nieuwe hoofdsponsor vinden.

Volgens Wielerflits zou dat wel eens NEOM City uit Saoedi-Arabië kunnen worden. Dat is een groot infrastructuurproject dat bijna zo groot wordt als België. Het project wordt gefinancierd door het Public Investment Fund, dat fondsen investeert namens de regering van Saoedi-Arabië.

Er zou verregaande interesse zijn om de ploeg al vanaf 2024 te sponsoren. "Hun interesse om onze ploeg te sponsoren is nieuw voor mij", zegt Plugge in een reactie. Momenteel spreekt de ploeg met enkele internationale partijen over mogelijke sponsoring.

De interesse uit Saoedi-Arabië is niet geheel onlogisch. Met UAE Emirates en Bahrain Victorious zijn er al twee grote ploegen uit het Midden-Oosten en het land wil niet achterblijven. Daarnaast wil Jumbo-Visma zijn positie als beste ploeg van de wereld ook voor langere tijd veilig stellen, liefst tot eind 2030, en dat kan met het geld uit het Soedi-Arabië.