Australië voor altijd in het hart van Remco Evenepoel: wereldkampioen wil goede doel duwtje in de rug geven

Remco Evenepoel werd vorig jaar in september voor het eerst wereldkampioen op de weg in het Australische Wollongong. En Australië heeft duidelijk een indruk gemaakt op Evenepoel.

Vanaf vandaag kan er immers geboden worden op de speciale regenboogschoenen die Evenepoel kreeg van ploegsponsor Safety Jogger. De opbrengst gaat naar een goed doel in Australië.

Het geld gaat naar het Australische Myamyn-project, dat het Annya State Forest wil beschermen. Daar leven beschermde diersoorten en planten die dankzij de opbrengst beschermd worden. De veiling loopt nog tot 29 juni, bieden kan HIER.

