Bondscoach Vanthourenhout ziet het graag gebeuren: "Verstandig van Wout en Remco"

Met Wout van Aert en Remco Evenepoel aan de start wordt het BK tijdrijden een om van te smullen. Ook bondscoach Sven Vanthourenhout kijkt ernaar uit.

Wout van Aert neemt voor het eerst sinds 2020 nog eens deel aan het Belgisch kampioenschap tijdrijden, toen hij voor het laatst de tricolore pakte. Ook in 2019 pakte hij de titel bij de profs. Remco Evenepoel is dan weer titelverdediger.

Goede test voor WK tijdrijden

Die twee wereldtoppers strijden begin augustus in Glasgow ook mee voor de wereldtitel op het WK, een discipline waar België lang met een top tien alleen al tevreden moest zijn. Dat de twee toch deelnemen aan het BK stemt bondscoach Sven Vanthourenhout tevreden.

"Met het oog op het WK tijdrijden in augustus vind ik het bovendien verstandig van Wout en Remco", zegt Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. Van Aert en Evenepoel reden dan wel twee tijdritten in de Ronde van Zwitserland, maar een eendagswedstrijd is nog altijd anders.

De bondscoach is er dan ook van overtuigd dat het BK in Herzele, dat bijna 42 kilometer lang is, een goede indicatie kan geven voor het WK. "Het BK zal hen wijzer maken richting WK."