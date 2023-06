Dan toch géén record om het BK tijdrijden mee te beginnen: Elias Van Breussegem spelbreker voor titelverdediger

Op het BK tijdrijden maakten ze zich al op voor een record. Elias Van Breussegem heeft er voor gezorgd dat dat er niet gekomen is: hij veroverde de Belgische titel bij de Elite 2, de elite zonder contract.

Guillaume Seye ging in Herzele voor een derde nationale tijdrittitel op rij. Dat zou een meteen een record zijn. Zover zou het niet komen, want Elias Van Breussegem had andere plannen. Van Breussegem verkeerde in topvorm in de aanloop naar dit BK, met liefst vier overwinningen enkel en alleen in de maand mei.

BLOEDVORM

Die bloedvorm etaleerde de man van clubteam Shifting Gears X Blackteam ook in de straten van Herzele. Op het steeds natter wordende parcours was het ook opletten in de bochten: ook met deze situatie ging de 31-jarige renner goed om. Van Breussegem reed meer dan een volle kilometer per uur sneller dan de concurrentie.

Voor Seye werd het deze keer een tweede plek: de titelhouder deed er 41 seconden langer over dan zijn opvolger. Het brons was voor Jari Verstraeten, die op 2 seconden van de zilveren medaille strandde. Clement Fernandez en Michiel Hilen maakten de top vijf compleet.