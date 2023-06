Evenepoel en Soudal Quick-Step hebben schrik: "Daar mogen we ons absoluut niet meer aan bezondigen"

Met het BK tijdrijden en het BK op de weg staan de laatste doelen voor Remco Evenepoel op het programma voor de zomer. Daarna volgt een stage en nog enkele doelen.

Na het BK op de weg van komende zondag neemt Evenepoel weer wat rust. Op 1 juli maakt Evenepoel dan tijd voor zijn fans op de 'R.EV Ride', die moest uitgesteld worden door de deelname van Evenepoel aan de Ronde van Zwitserland.

Daarna trekt Evenepoel zoals eerder al aangekondigd naar het Italiaanse Val di Fassa voor een hoogtestage. Daar gaat Evenepoel zich voorbereiden op het WK op de weg en het WK tijdrijden van begin augustus.

Kwaliteit boven kwantiteit

Daarnaast is ook de Ronde van Lombardije begin oktober nog een doel, over de rest wordt later beslist. Over de Vuelta wordt er nagedacht. "Maar we willen hem vooral niet té veel hooi op zijn vork laten nemen", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij HLN.

"Aan de fout van twee jaar geleden, toen hij van hot naar her werd gestuurd, mogen we ons absoluut niet meer bezondigen", klinkt het nog. Evenepoel reed toen beide EK's en WK's, de Giro dell'Emilia, de Coppa Bernocchi, Lombardije en de Chrono des Nations.