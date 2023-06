Evenepoel geeft heldere verklaring voor val en blikt vooruit naar BK-wegrit, met één wel zéér gemotiveerde ploegmaat

Het zal op het BK op de weg moeten gebeuren voor Evenepoel of een ploegmaat. De val van Evenepoel in de BK-tijdrit betekende dat Soudal Quick-Step in dat kampioenschap naast het allerhoogste zou grijpen.

"Mijn voorwiel schoof weg en ik ging de beek in", verklaarde Evenepoel aan de ploegbus. "Misschien ben ik iets te snel de bocht ingedraaid. Ik was bereid om risico's te nemen, ik had vertrouwen in de bochten. We wisten dat dat de bocht was met het meeste kans om te vallen. Ik ga net een tikkeltje te veel over de limiet en ik lag in de beek."

Het fameuze duel met Wout van Aert, waar iedereen van uitging, kwam er zo niet. "Vanaf het eerste tussenpunt wist ik dat ik zeker niet meedeed voor de overwinning. Ik had nog behoorlijke benen, ik voelde dat ik er klaar voor was", betreurde Remco Evenepoel zijn valpartij.

KERMISKOERS

Dit achter zich laten is de boodschap en dan maar voluit gaan in de wegrit. "Het zal op het einde een 'kermiskoers' zijn, in die lokale ronden. Het is bij Lampie thuis, die zal gemotiveerd zijn. We hebben eindelijk een sprinter aan de start. We kunnen op hem mikken of kiezen voor de aanval."

Verschillende kaarten dus voor Soudal Quick-Step, al zal het in een lastige beginfase meteen bij de pinken moeten zijn. "We moeten zorgen dat er geen gevaarlijke groep wegrijdt. Als het samen komt, hebben we een hele goede lead-out om Tim Merlier af te zetten. Het kan zondag alle kanten uit."